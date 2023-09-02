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Коломойському вручили підозру за шахрайські схеми

Фото: Ігор Коломойський (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Олігарху Ігорю Коломойському вручили підозру. Його підозрюють в відмиванні великої суми коштів шляхом виводу за кордон.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в правоохоронних органах.

"СБУ, БЕБ і Офіс Генпрокурора вручили одіозному олігарху підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 та 209, а саме легалізація майна, отриманого шахрайським шляхом", - відзначило джерело. 

 

Фото: Коломойському вручили підозру за шахрайські схеми (t.me/SBUkr)

Що кажуть в СБУ? 

В СБУ офіційно підтвердили інформацію про оголошення підозри за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: 

  • ст. 190 - шахрайство; 
  • ст. 209 - легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

"Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ", - пише СБУ. 

Обшуки у Коломойського 

В лютому Служба безпеки проводила обшуки вдома в олігарха Ігоря Коломойського. Тоді ж це відбулось в рамках розслідування махінацій в "Укртатнафті" та "Укрнафті". Пізніше стало відомо про оголошення про підозру топменеджменту вищезгаданих компаній. 

Менеджмент компаній підозрюють у виведенні великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії. Це дозволило хилитися від сплати податків та призвело до знецінення активів компанії. 

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Служба безпеки УкраїниІгор Коломойский