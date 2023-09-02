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Коломойскому вручили подозрение за мошеннические схемы

Фото: Игорь Коломойский (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Олигарху Игорю Коломойскому вручили подозрение. Его подозревают в отмывании крупной суммы средств путем вывода за границу.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.

"СБУ, БЭБ и Офис Генпрокурора вручили одиозному олигарху подозрение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: ст. 190 и 209, а именно легализация имущества, полученного мошенническим путем", - отметил источник. 

 

Фото: Коломойскому вручили подозрение за мошеннические схемы (t.me/SBUkr)

Что говорят в СБУ? 

В СБУ официально подтвердили информацию об объявлении подозрения по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: 

  • ст. 190 - мошенничество; 
  • ст. 209 - легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

"Установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда грн путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений", - пишет СБУ.

Обыски у Коломойского 

В феврале Служба безопасности проводила обыски дома у олигарха Игоря Коломойского. Тогда же это произошло в рамках расследования махинаций в "Укртатнафте" и "Укрнафте". Позже стало известно об объявлении о подозрении топ-менеджменту вышеупомянутых компаний. 

Менеджмент компаний подозревают в выводе крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании. Это позволило уклоняться от уплаты налогов и привело к обесцениванию активов компании.

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Служба безопасности УкраиныИгорь Коломойский