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Коломойскому разрешили покупать электричество в 4 раза дешевле, - эксперт

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Киев, Понедельник 13 декабря 2021 11:35
Коломойскому разрешили покупать электричество в 4 раза дешевле, - эксперт Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Олигарху Игорю Коломойскому позволено получать электричество для своих заводов и ферм по майнингу криптовалют в 4 раза дешевле чем остальным потребителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление инвестиционного аналитика Сергея Фурсы в Facebook.

"Когда Коломойский майнит биткоины (или любые другие бенякоины) в этом нет ничего преступного. Если бы он брал электроэнергию по рыночной цене. Биткоин - это функция, по переводу электроэнергии в доллары. И курс для Коломойского получается в 4 раза ниже рыночного. А разницу покрываем мы все с вами, налогоплательщики. И это называется просто. Воровство", - сообщил Фурса на своей странице в Facebook.

При этом власть закрывает глаза на схемы олигарха с ценами на электричество.

"В итоге честный бизнес, от маникюрных салонов до хлебопекарей, страдает от роста цен на энергию. А олигарх выигрывает. Где там 200 дел в прокуратуре потерялись?" - добавил Фурса.

Напомним, 9 декабря "Радио Свобода" выпустила расследование о сговоре заводов Коломойского с властью, согласно которому олигарх получал электричество с государственных АЭС по заниженной цене для производства криптовалюты Bitcoin на Запорожском ферросплавном заводе.

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Игорь Коломойский
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