Коломойскому разрешили покупать электричество в 4 раза дешевле, - эксперт
Олигарху Игорю Коломойскому позволено получать электричество для своих заводов и ферм по майнингу криптовалют в 4 раза дешевле чем остальным потребителям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление инвестиционного аналитика Сергея Фурсы в Facebook.
"Когда Коломойский майнит биткоины (или любые другие бенякоины) в этом нет ничего преступного. Если бы он брал электроэнергию по рыночной цене. Биткоин - это функция, по переводу электроэнергии в доллары. И курс для Коломойского получается в 4 раза ниже рыночного. А разницу покрываем мы все с вами, налогоплательщики. И это называется просто. Воровство", - сообщил Фурса на своей странице в Facebook.
При этом власть закрывает глаза на схемы олигарха с ценами на электричество.
"В итоге честный бизнес, от маникюрных салонов до хлебопекарей, страдает от роста цен на энергию. А олигарх выигрывает. Где там 200 дел в прокуратуре потерялись?" - добавил Фурса.
Напомним, 9 декабря "Радио Свобода" выпустила расследование о сговоре заводов Коломойского с властью, согласно которому олигарх получал электричество с государственных АЭС по заниженной цене для производства криптовалюты Bitcoin на Запорожском ферросплавном заводе.