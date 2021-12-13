Коломойському дозволили купувати електрику вчетверо дешевше, - експерт

Олігарху Ігореві Коломойському дозволено отримувати електрику для своїх заводів та ферм з майнінгу криптовалют у 4 рази дешевше, ніж решті споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву інвестиційного аналітика Сергія Фурси у Facebook .

"Коли Коломойський майніт біткоїни (або будь-які інші бенякоїни) в цьому немає нічого злочинного. Якби він брав електроенергію за ринковою ціною. Біткоїн - це функція, з переведення електроенергії в долари. І курс для Коломойського виходить у 4 рази нижчим від ринкового. А різницю покриваємо ми всі з вами, платники податків. І це називається просто. Крадіжка", - повідомив Фурса на своїй сторінці у Facebook.

При цьому влада заплющує очі на схеми олігарха з цінами на електрику.

"У результаті чесний бізнес, від манікюрних салонів до хлібопекарів, страждає від зростання цін на енергію. А олігарх виграє. Де там 200 справ у прокуратурі загубилися?" - додав Фурса.