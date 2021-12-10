ru ua
Пт, 10 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Завод Коломойского получил скидку 4,5 млрд гривен на электричество для майнинга криптовалют

Новина українською →
Украина, Пятница 10 декабря 2021 10:28
Завод Коломойского получил скидку 4,5 млрд гривен на электричество для майнинга криптовалют Фото: бизнесмен Игорь Коломойский (dynamo.kiev.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Завод Игоря Коломойского благодаря возможному сговору с властями получал с государственных АЭС электроэнергию по заниженной цене для производства криптовалюты Bitcoin на Запорожском ферросплавном заводе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на расследование программы "Схемы".

"Перед тем, как на завод начали завозить оборудование, в декабре 2020 года состоялся аукцион, на который "Энергоатом" выставил большой объем электроэнергии. Большую его часть со скидкой приобрел трейдер с орбиты олигарха Коломойского - "Юнайтед Энерджи". Вместо первоначальной стоимости в 1,4 грн, один кВт-час обошелся частной компании в 1,15 грн", - говорится в расследовании.

Только на этом аукционе убыток государства составил 3 млрд грн. В общем электроэнергия с АЭС по заниженным ценам для Коломойского только за последнее время привела к убыткам государству в размере 4,35 млрд грн.

"По данным собеседников "Схема", представителей неформальной бизнес-группы "Приват" также неоднократно видели в "Энергоатоме" накануне аукционов по продаже электроэнергии структурам с орбиты Коломойского. Речь идет о Михаиле Кипермане и Евгение Геллере. То есть государственная компания продает дешевую электроэнергию частному трейдеру с орбиты олигарха. Трейдер поставляет эту энергию на завод олигарха. И завод, значит, за счет майнинга криптовалюты имеет возможность получить прибыль. Но завод, относящийся к сфере влияния Коломойского, не будет платить с этого налогов в казну", - говорится в расследовании.

Как сообщалось, ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский вышел из наблюдательного совета телеканала "1+1". В связи с этим каналу переоформят лицензии.

Также стало известно, что Коломойский получил контроль над цифровой лицензией на информационное вещание, ранее принадлежавшей телеканалу М2.

Читайте РБК-Украина в Google News
Игорь Коломойский
NEWS
В Украине более 11 тысяч случаев COVID и 442 смерти: суточная статистика
В Украине более 11 тысяч случаев COVID и 442 смерти: суточная статистика
DAILY
Юрий Ганиченко: Заболеваемость "ковидом" при среднем сценарии начнет расти с января
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Ганиченко: Заболеваемость "ковидом" при среднем сценарии начнет расти с января