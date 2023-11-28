UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Коломойському продовжили арешт

Фото: Ігор Коломойський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Шевченківський райсуд Києва подовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського. Його залишили в СІЗО ще на два місяці з альтернативою внесення застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду.

Згідно з рішенням суду, Коломойський перебуватиме під вартою з альтернативою застави у розмірі 3 млрд 712 тисяч гривень.

Таким чином, олігарх пробуде в СІЗО ще щонайменше до 26 січня 2024 року, якщо не буде внесена застава.

Справа Коломойського

Нагадаємо, що олігарх Ігор Коломойський від вересня перебуває під вартою з альтернативою внесення застави, яку нещодавно суд зменшив до 3 млрд 712 тисяч гривень.

Загалом Коломойський - фігурант декількох справ. Зокрема, його підозрюють у в шахрайстві та відмиванні грошей.

За даними слідства, протягом 2013-2020 років олігарх легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Також відомо, що 7 вересня Коломойському оголосили підозру в заволодінні 9,2 мільярда гривень ПриватБанку. 

Згодом, він отримав нову підозру за трьома статтями. Слідство встановило, що олігарх з 2013 по 2014 роки незаконно заволодів 5,8 млрд грн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанкІгор Коломойский