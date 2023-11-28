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Коломойскому продлили арест

Фото: Игорь Коломойский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения для олигарха Игоря Коломойского. Его оставили в СИЗО еще на два месяца с альтернативой внесения залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Согласно решению суда, Коломойский будет находиться под стражей с альтернативой залогу в размере 3 млрд 712 тысяч гривен.

Таким образом, олигарх пробудет в СИЗО еще по крайней мере до 26 января 2024 года, если не будет внесен залог.

Дело Коломойского

Напомним, что олигарх Игорь Коломойский с сентября находится под стражей с альтернативой внесения залога, который недавно суд уменьшил до 3 млрд 712 тысяч гривен.

В общем Коломойский - фигурант нескольких дел. В частности, его подозревают в мошенничестве и отмывании денег.

По данным следствия, в течение 2013-2020 годов олигарх легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковским учреждениям.

Также известно, что 7 сентября Коломойскому было объявлено подозрение в завладении 9,2 миллиарда гривен ПриватБанка.

Впоследствии он получил новое подозрение по трем статьям. Следствие установило, что олигарх с 2013 по 2014 годы незаконно завладел 5,8 млрд. грн.

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ПриватБанкИгорь Коломойский