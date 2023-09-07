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Коломойському оголосили підозру за розкрадання грошей ПриватБанку

Фото: Ігор Коломойський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Сергій Пишкін

Колишньому кінцевому бенефіціарному власнику "ПриватБанку" повідомлено про підозру в розкраданні більше 9,2 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Згідно з даними джерел РБК-Україна в правоохоронних органах, йдеться про олігарха Ігоря Коломойського. 

Зокрема про підозру в розкраданні коштів "ПриватБанку" повідомлено ще 5 особам - колишнім працівникам банківської установи. 

"У межах досудового розслідування встановлено, що протягом січня - березня 2015 року один з власників "ПриватБанку" з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку розробив злочинний план заволодіння коштами банківської установи", - пише пресслужба. 

Як пише САП, для реалізації злочину підозрюваний залучив ще 5 працівників банку серед яких: 

  • голова Правління ПАТ КБ "ПриватБанк";
  • заступник керівника напрямку - директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ "ПриватБанк";
  • заступник голови Правління "ПриватБанку" - директор казначейства;
  • начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства та заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ "ПриватБанк". 

В чому полягала схема? 

Схема полягала в штучному створені зобов’язання банку виплатити одній з підконтрольних компаній понад 9,2 млрд грн за нібито зворотний викуп облігацій за завищеною вартістю, шляхом підробки документів. 

Більше 446 млн гривень були легалізовані шляхом перерахування під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок Коломойського через ряд фінансових операцій з підконтрольними компаніями. В подальшому вони були внесені до статутного капіталу банку з метою виконання вимог Програми фінансового оздоровлення "ПриватБанку". 

Рештою коштів зловмисники розпорядились на власний розсуд. 

Фото: схема (t.me/sap_gov_ua)

"Дії усіх викритих осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ст. 191, 209, 366 КК України, в залежності від ролі кожного учасника злочинної схеми. Досудове розслідування триває", - додає САП. 

Не перша підозра 

Вранці 2 вересня СБУ повідомила про підозру олігарху у відмиванні великої суми коштів шляхом виводу за кордон. Зокрема підозра була оголошена за двома статтями КК України: 

  • ст. 190 - шахрайство;
  • ст. 209 - легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Того ж дня олігарху було обрано запобіжний захід - його арештували з можливістю внесення застави у 500 млн гривень. Водночас адвокати Коломойського заявили, що  "ніхто не буде вносити заставу".

Більше про те, що відомо про Коломойського та чому його арештували, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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НАБУСАПІгор Коломойский