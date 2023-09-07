Коломойскому объявили подозрение за хищение денег ПриватБанка

Согласно данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет об олигархе Игоре Коломойском.

В частности о подозрении в хищении средств "ПриватБанка" сообщено еще 5 лицам - бывшим работникам банковского учреждения.

"В рамках досудебного расследования установлено, что в течение января - марта 2015 года один из владельцев "ПриватБанка" с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка разработал преступный план завладения средствами банковского учреждения", - пишет пресс-служба.

Как пишет САП, для реализации преступления подозреваемый привлек еще 5 работников банка среди которых:

глава Правления ПАО КБ "ПриватБанк";

заместитель руководителя направления - директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ "ПриватБанк";

заместитель главы Правления "ПриватБанка" - директор казначейства;

начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства и заместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов главного офиса ПАО КБ "ПриватБанк".

В чем заключалась схема?

Схема заключалась в искусственном создании обязательства банка выплатить одной из подконтрольных компаний более 9,2 млрд грн за якобы обратный выкуп облигаций по завышенной стоимости, путем подделки документов.

Более 446 млн гривен были легализованы путем перечисления под видом операций по купле-продаже ценных бумаг на личный счет Коломойского через ряд финансовых операций с подконтрольными компаниями. В дальнейшем они были внесены в уставный капитал банка с целью выполнения требований Программы финансового оздоровления "ПриватБанка".

Остальными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

Фото: схема (t.me/sap_gov_ua)

"Действия всех разоблаченных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ст. 191, 209, 366 УК Украины, в зависимости от роли каждого участника преступной схемы. Досудебное расследование продолжается", - добавляет САП.

Не первое подозрение

Утром 2 сентября СБУ сообщила о подозрении олигарху в отмывании крупной суммы средств путем вывода за границу. В частности подозрение было объявлено по двум статьям УК Украины:

ст. 190 - мошенничество;

ст. 209 - легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

В тот же день олигарху была избрана мера пресечения - его арестовали с возможностью внесения залога в 500 млн гривен. В то же время адвокаты Коломойского заявили, что "никто не будет вносить залог".

Больше о том, что известно о Коломойском и почему его арестовали, - читайте в материале РБК-Украина.