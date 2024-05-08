Коломойському оголосили підозру в організації замовного вбивства
Олігарх Ігор Коломойський отримав нову підозру. Бізнесмена, який вже є фігурантом низки кримінальних справ, підозрюють в організації замовного вбивства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію та Офіс генпрокурора.
Правоохоронні органи не називають ім'я бізнесмена, який отримав підозру. Але вказують, що він вже підозрюється у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом.
За даними джерел РБК-Україна, підозру оголосили Ігорю Коломойському, який зараз знаходиться під вартою.
Джерела у правоохоронних органах зазначають, що протягом багатьох років чинилася протидія розслідуванню, зокрема і через звʼязки в тодішніх вищих органах влади та правоохоронних органах.
Фото: Коломойському вручили нову підозру (t.me/UA_National_Police)
Що відомо про справу
За даними слідства, Коломойський замовив вбивство адвоката у 2003 році. Як відомо, директор однієї з юридичних компаній відмовився співпрацювати в незаконній оборудці.
Діючи з мотивів особистої помсти, олігарх залучив членів банди, яка "спеціалізувалась" на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи фізичну розправу з конкурентами.
Четверо чоловіків напали на адвоката у середмісті Феодосії та поранили його ножем. Потерпілого врятували медики, а правоохоронці затримали виконавців замовного вбивства.
Тепер поліція встановила беззаперечні докази, що підтверджують особу замовника. Коломойському сьогодні, 8 травня, вручили підозру.
Чому Коломойський під вартою
Нагадаємо, з вересня 2023 року олігарх Ігор Коломойський перебуває у СІЗО. Він є фігурантом кількох кримінальних справ.
Слідство встановило, що протягом 2013-2020 років олігарх легалізував понад півмільярда гривень, використавши для цього інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
Також Коломойському оголосили підозру у незаконному заволодінні 5,8 млрд гривень, до якого були причетні співробітники "ПрибатБанку", засновником і акціонером якого він тоді був.
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