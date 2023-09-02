Коломойського арештували з можливістю застави в 500 млн гривень

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському. Його арештували з можливістю застави.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави у понад 509 мільйонів гривень. Суддя постановив взяти його під варту прямо в залі суду.
Якщо Коломойський внесе заставу, то на нього будуть покладені наступні обов'язки:
Сьогодні вранці Служба безпеки України повідомила, що олігарху Коломойському було оголошено підозру у відмиванні великої суми коштів шляхом виводу за кордон. Зокрема, підозру оголошено за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме:
В лютому цього року СБУ проводила обшуки вдома в олігарха Ігоря Коломойського. Тоді ж це відбулось в рамках розслідування махінацій в "Укртатнафті" та "Укрнафті". Після обшуків правоохоронці оголосили підозри топ-менеджменту вищезгаданих компаній.
Менеджмент компанії підозрювали у виведенні значних обсягів нафтопродуктів афілійованим компаніям. Це дозволило уникнути сплати податків.
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