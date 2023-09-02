Коломойского арестовали с возможностью залога в 500 млн гривен

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому. Его арестовали с возможностью залога.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в более 509 миллионов гривен. Судья постановил взять его под стражу прямо в зале суда.
Если Коломойский внесет залог, то на него будут возложены следующие обязанности:
Сегодня утром Служба безопасности Украины сообщила, что олигарху Коломойскому было объявлено подозрение в отмывании крупной суммы средств путем вывода за границу. В частности, подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:
В феврале этого года СБУ проводила обыски дома у олигарха Игоря Коломойского. Тогда это произошло в рамках расследования махинаций в "Укртатнафте" и "Укрнафте". После обысков правоохранители объявили подозрения топ-менеджменту вышеупомянутых компаний.
Менеджмент компании подозревали в выводе значительных объемов нефтепродуктов аффилированным компаниям. Это позволило избежать уплаты налогов.
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