Коломойского арестовали с возможностью залога в 500 млн гривен

Суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в более 509 миллионов гривен. Судья постановил взять его под стражу прямо в зале суда.

Если Коломойский внесет залог, то на него будут возложены следующие обязанности:

прибывать по вызову суда;

не отлучаться из населенного пункта, где он проживает, без разрешения следователя;

сообщать следователю об изменении места жительства;

сдать все паспорта;

не общаться со свидетелями и другими подозреваемыми.

Что известно о деле Коломойского

Сегодня утром Служба безопасности Украины сообщила, что олигарху Коломойскому было объявлено подозрение в отмывании крупной суммы средств путем вывода за границу. В частности, подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

ст. 190 - мошенничество;

ст. 209 - легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Ранее у Коломойского были обыски

В феврале этого года СБУ проводила обыски дома у олигарха Игоря Коломойского. Тогда это произошло в рамках расследования махинаций в "Укртатнафте" и "Укрнафте". После обысков правоохранители объявили подозрения топ-менеджменту вышеупомянутых компаний.

Менеджмент компании подозревали в выводе значительных объемов нефтепродуктов аффилированным компаниям. Это позволило избежать уплаты налогов.