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Коломойского арестовали с возможностью залога в 500 млн гривен

Фото: олигарх Игорь Коломойский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Виталий Носач

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому. Его арестовали с возможностью залога.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в более 509 миллионов гривен. Судья постановил взять его под стражу прямо в зале суда.

Если Коломойский внесет залог, то на него будут возложены следующие обязанности:

  • прибывать по вызову суда;
  • не отлучаться из населенного пункта, где он проживает, без разрешения следователя;
  • сообщать следователю об изменении места жительства;
  • сдать все паспорта;
  • не общаться со свидетелями и другими подозреваемыми.

Что известно о деле Коломойского

Сегодня утром Служба безопасности Украины сообщила, что олигарху Коломойскому было объявлено подозрение в отмывании крупной суммы средств путем вывода за границу. В частности, подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

  • ст. 190 - мошенничество;
  • ст. 209 - легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Ранее у Коломойского были обыски

В феврале этого года СБУ проводила обыски дома у олигарха Игоря Коломойского. Тогда это произошло в рамках расследования махинаций в "Укртатнафте" и "Укрнафте". После обысков правоохранители объявили подозрения топ-менеджменту вышеупомянутых компаний.

Менеджмент компании подозревали в выводе значительных объемов нефтепродуктов аффилированным компаниям. Это позволило избежать уплаты налогов.

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СудИгорь КоломойскийМера пресечения