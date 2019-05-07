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Глава набсовета ПриватБанка предупредил о последствиях возврата банка Коломойскому

Новости » Экономика    07.05.2019 - 11:32
Глава набсовета ПриватБанка предупредил о последствиях возврата банка Коломойскому
Фото: Энгин Акчакоча (TUSiB)

Финансовые риски реализуются очень быстро

Судебные решения по возврату национализированного "ПриватБанка" его бывших владельцам развернут направление движения государства на 180 градусов. Об этом сказал глава наблюдательного совета "ПриватБанка" Энгин Акчакоча в интервью Радио НВ

Как отметил Акчакоча, прогноз резкого ухудшения кредитного профиля Украины, о чем предупредило агентство Moody’s, "реализуется быстрее, чем кто-либо ожидал".

"В финансовых терминах это исказит в монетарную политику. Она стоит на двух "ногах" - обменный курс и процентная ставка. Это ударит по фискальной политике, по дефициту бюджета", - добавил банкир.

По его словам, Украине придется больше брать в долг. При этом сейчас финансирование планировал давать Запад, основываясь на программах с МВФ.

"Если этого всего не будет, что произойдет? Я не хочу говорить, что именно, но ничего хорошего", - подчеркнул Акчакоча.

Окружной административный суд города Киева 18 апреля объявил незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.

Международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что любая угроза возврата "ПриватБанка" его бывшим владельцам, в том числе и вмешательство в судебный процесс новоизбранного президента Владимира Зеленского окажет значительное негативное влияние на кредитный профиль Украины.

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Темы: Национализация ПриватБанка
Новости Украины ПриватБанкКоломойский
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