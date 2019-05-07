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Коломойский убежден, что никто не имеет компромата на Зеленского

Новости » Политика    07.05.2019 - 23:04
Коломойский убежден, что никто не имеет компромата на Зеленского
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Олигарх добавил, что лично у него нет никаких компрометирующих материалов

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что пока не существует информации, которую можно считать компроматом на избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью Bihus.Info.

На вопрос журналистов, имеет ли Коломойский компромат на Зеленского, олигарх ответил, что на избранного президента компромата нет ни у кого.

"На него нет компромата вообще ни у кого. Он вообще из другой оперы. На него не может быть компромата", - сказал Коломойский.

Зато на вопрос, существуют ли какие-то "интересные записи" с Зеленским, Коломойский ответил "могут быть, надо у Левочкина спросить".

Ранее сообщалось, что Коломойский заявил, что готов возобновить свои поездки в Украину после победы Зеленского на выборах. На вопрос, что сейчас изменилось, Коломойский заявил, что теперь "нет политического подтекста". Он добавил, что Зеленский »не будет звонить в суды и давать им команду выпускать Коломойского из страны или не выпускать".

РБК-Украина писало, что Коломойский заявлял, о готовности консультировать избранного президента Украины Владимира Зеленского.

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