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Коломойский заявил, что при Зеленском сможет приезжать в Украину

Новости » Политика    07.05.2019 - 22:46
Коломойский заявил, что при Зеленском сможет приезжать в Украину
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Коломойский считает, что теперь "нет политического подтекста"

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что готов возобновить свои поездки в Украину после победы Зеленского на выборах. Об этом он сказал в интервью "Bihus.info".

Он объяснил, что против него нет уголовных дел и "не выдвинуто ни одно подозрение".

"Я не уехал из-за Порошенка. Я долго не появлялся в Украине. Такого раньше не было... Нацбанк подаст на тебя в суд и ты можеш не уехать", - объяснил Коломойский.

На вопрос, что сейчас изменилось, Коломойский заявил, что теперь "нет политического подтекста". 

"Я надеюсь, что при презеденте Зеленском, какой нибуть начальник управления типа Филатова, не будет звонить в суды и давать им команду выпускать Коломойского из страны или не выпускать. Я надеюсь, что Администрация президента не будет руководить судебной ветвью власти", - сказал Коломойский. 

Напомним, Коломойский заявлял, что готов консультировать избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в эксклюзивном интервью РБК-Украина Зеленский рассказал, что видится с Коломойским не часто, а для общения по бизнесу использует звонки и мессенджеры.

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