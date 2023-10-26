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Коломойський відмовився від своїх прав на 1+1: що буде з холдингом

Фото: олігарх Ігор Коломойський (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

Український олігарх Ігор Коломойський передає свої корпоративні права у "1+1 media" строком на 5 років. Вони перейдуть в управління трудовому колективу в особі чинного гендиректора Ярослава Пахольчука.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву.

"Мною прийнято рішення про передачу належних мені корпоративних прав в управління трудовому колективу, в особі Пахольчука Ярослава Валерійовича, генерального директора ТОВ "Телерадіокомпанія "‎Студія 1+1", який як представник діятиме в інтересах компаній і за дорученням трудового колективу", - цитує заяву Коломойського ТСН. 

Що це означає

У документі зазначається, що повноваження щодо управління корпоративними правами передбачають можливість управителя приймати від свого імені будь-які необхідні рішення, крім відчуження та/або обтяження корпоративних прав, належних Коломойському, та отримання дивідендів.

Разом з тим ця передача корпоративних прав не призведе до зміни кінцевого бенефіціарного власника групи "1+1 media", вирішальний вплив (контроль) залишається за Коломойським.

Відповідне рішення було ухвалено строком на 5 років. 

Крім цього, у заяві стверджується, що наразі Коломойський, який перебуває в СІЗО, не може повноцінно здійснювати свої повноваження. Тому ці обовʼязки були покладені на Пахольчука, який керує "1+1 media" з 2019 року.

Арешт Коломойського

Нагадаємо, 2 вересня олігарха Ігоря Коломойського заарештували в результаті рішення Шевченківського районного суду. Йому також надали можливість внести заставу у розмірі 509 млн гривень.

Його підозрюють у заволодінні 9,2 млрд гривень активів ПриватБанку, а також у відмиванні великої суми грошей шляхом виведення за кордон.

Після цього Коломойському вручили нову підозру за незаконне заволодіння коштами у розмірі 5,8 млрд гривень.

Тоді суд переглянув своє рішення щодо запобіжного заходу Коломойському і збільшив розмір застави до 3 млрд 891 млн гривень.

Адвокати олігарха вже намагалися оскаржити таке рішення суду, але апеляцію відхилили.

Детально про те, як один із найвпливовіших олігархів країни опинився під арештом читайте в матеріалі РБК-Україна "Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних".

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