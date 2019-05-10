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Коломойський спрогнозував склад коаліції в Раді після виборів

Новини » Політика    10.05.2019 - 09:42
Коломойський спрогнозував склад коаліції в Раді після виборів
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Коломойський виключає коаліцію "Слуги народу" з колишніми регіоналами

Після виборів до Верховної ради партія обраного президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" за жодних обставин не піде на коаліцію з колишніми регіоналами. Про це інтерв'ю РБК-Україна заявив бізнесмен Ігор Коломойський.

Коломойський зазначив, що, на його думку, в наступному парламенті коаліція "Слуги народу" з колишніми регіоналами неможлива.

"З Тимошенко можлива, з Ляшком, Гриценком. З нормальними людьми, а не зі зрадниками, які в Москву за консультаціями їздять. Тут без компромісів. Якщо не вийде, тоді підемо на ще одні вибори. Все буде жорстко", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що Центральна виборча комісія готова до дострокових парламентських виборів, якщо буде прийнято відповідне рішення.

Зазначимо, сам обраний президент Володимир Зеленський заявив, що говорити про розпуск Верховної ради ще зарано, оскільки повноважень президента він не має.

"Всі хочуть послухати, чи ми будемо розпускати парламент чи ні. Зарано про це говорити. Ще немає повноважень. Як тільки в мене будуть повноваження, ви отримаєте відповідь", - заявив Зеленський.

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