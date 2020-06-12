Коломойский не смог заблокировать работу юридических советников в деле ПриватБанка

Фото: Игорь Коломойский (www.5.ua)

Расследование мошенничеств в ПриватБанке в период до национализации продолжится

Соломенский районный суд города Киева 9 июня оставил без рассмотрения иск Игоря Коломойского к Национальному банкауУкраины, ПриватБанку и Министерству финансов. Экс-акционер ПриватБанка пытался признать недействительными и расторгнуть договоры с компаниями Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells, "Астерс".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, государство привлекло эти компании к финансовому расследованию деятельности бывших владельцев "ПриватБанка". Также юридические советники сопровождают судебные процессы по национализации банка в Украине и заграницей.

Таким образом суд оставил без рассмотрения поданный в декабре 2017 года Коломойским иск в связи с непредоставлением им обоснования исковых требований.

"Мы приветствуем решение суда. Считаем недопустимым создание препятствий для расследования событий, приведших к многомиллиардной нехватке капитала ПриватБанка и дополнительных расходов для государства на сумму более 155 млрд грн", - прокомментировал решение суда начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Как сообщало РБК-Украина, в начале 2018 года международная компания Kroll, которая проводила судебный аудит (forensic audit) "ПриватБанка" подтвердила, что банк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации. Это привело к причинению банку убытков как минимум в размере 5,5 млрд долларов.

Напомним, украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости в Штатах.

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Автор: Александр Белоус