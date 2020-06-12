ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коломойський не зміг заблокувати роботу юридичних радників у справі ПриваБанку

Новини » Економіка     12.06.2020 - 12:41
Коломойський не зміг заблокувати роботу юридичних радників у справі ПриваБанку
Фото: Ігор Коломойський (www.5.ua)

Розслідування шахрайств у ПриватБанку в період до націоналізації продовжиться

Солом’янський районний суд міста Києва 9 червня залишив без розгляду позов Ігоря Коломойського до Національного банку України, ПриватБанку та Міністерства фінансів. Екс-акціонер ПриватБанку намагався визнати недійсними та розірвати укладені договори з компаніями Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells, "Астерс".

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, держава залучила ці компанії до фінансового розслідування діяльності колишніх власників "ПриватБанку". Також юридичні радники супроводжують судові процеси щодо націоналізації банку в Україні та закордоном.

Отже, суд залишив без розгляду поданий у грудні 2017 року Коломойським позов через ненадання ним обґрунтування позовних вимог.

"Ми вітаємо рішення суду. Вважаємо неприпустимим створення перешкод для розслідування подій, що призвели до багатомільярдної нестачі капіталу ПриватБанку та додаткових витрат для держави на суму більше 155 млрд грн", - прокоментував рішення суду начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку 2018 року міжнародна компанія Kroll, яка проводила судовий аудит (forensic audit) "ПриватБанку" підтвердила, що банк був об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації. Це призвело до завдання банку збитків щонайменше в розмірі 5,5 млрд доларів.

Нагадаємо, український олігарх Ігор Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості в Штатах.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України ПриватБанкНаціональний банк України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся