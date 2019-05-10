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Коломойский прокомментировал возможность второго срока для Зеленского

Новости » Политика    10.05.2019 - 11:19
Коломойский прокомментировал возможность второго срока для Зеленского
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Коломойский допускает, что Зеленского в будущем "попросят" идти на второй срок

Избранный президент Владимир Зеленский публично заявлял, что идет только на один президентский срок, однако в будущем могут быть варианты, при которых он будет баллотироваться на второй срок. Такое мнение в интервью РБК-Украина выразил бизнесмен Игорь Коломойский.

В частности, Коломойский не стал однозначно утверждать, откажется ли Зеленский от власти после первого срока.

"Ну, как говорят творческие люди, пусть меня попросят. Путин ведь тоже говорил, что не собирается, но с тем, что если его попросит общество, то… На сегодняшний день мы имеет такую реалию, что он (Зеленский, - ред.) публично заявил на дебатах, со стадиона, что на второй срок не идет. Это означает, что у него есть только 5 лет. Если будет обращать внимание на медийность, это, конечно, не касается вопросов, которые реально требуют медийности, а, например, при формировании собственной команды, то просто ничего не получится", - подчеркнул Коломойский.

Напомним, ранее Коломойский заявил, что готов возобновить свои поездки в Украину после победы Зеленского на выборах.

Кроме того, он также отметил, что никто не имеет компромата на Зеленского.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийКоломойскийПрезидент
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