Миллиардер Игорь Коломойский назвал условие участия в восстановлении Донбасса. Об этом он сказал в интервью РБК.

Коломойский подчеркнул, что восстановление Донбасса может быть только после того, как вооруженные силы России покинут украинскую территорию.

"Зеленский говорил, что добился от олигархов согласия участвовать в проектах по восстановлению Донбасса. Восстановление Донбасса может быть только после того, как ваши дорогие вооруженные силы покинут нашу территорию и свалят. Там война идет, как мы можем туда что-то инвестировать. У меня там есть завод. Я его не могу запустить, он не может там работать, потому что вы там есть", - заявил он.

Речь идет о ферросплавном заводе в городе Стаханове.

"У меня, кстати, и на оккупированных территориях есть ферросплавный завод в городе Стаханове. Он стоит. Много раз приходили с идеями его запустить, дать сырье. Мы сказали, что мы коллаборационизмом не занимаемся", - сказал Коломойский.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Владимир Зеленский за месяц на посту провел встречи с олигархами Ринатом Ахметовым, Виктором Пинчуком, Игорем Коломойским. Президент тогда подчеркивал, что эти представители крупного бизнеса уже взяли на себя ответственность за решение конкретных вопросов.

Зеленский тогда отмечал, что "Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает".

Напомним, Коломойский также сообщил, что конфликт на Донбассе перерос в горячую форму благодаря России.

Подчеркнем, ранее в интервью журналу "Новое время" Коломойский назвал войну на Донбассе внутренним конфликтом. По его словам, конфликт на Донбассе "никем не инспирированный, никакой Россией", однако олигарх признавал, что там есть российская техника.