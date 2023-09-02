Коломойський не буде вносити заставу, - адвокати

Олігарх Ігор Коломойський не планує вносити заставу в 500 мільйонів гривень. Готується апеляція до рішення суду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву адвокатів олігарха.
На питання журналіста, чи планує Коломойський вносити заставу визначену суддею, адвокати заявили, що "ніхто не буде вносити заставу".
За словами захисників олігарха, судове засідання проходило з низкою порушень, а їм не дали часу на збір матеріалів по справі, тому наразі вони готують апеляцію.
Крім того, адвокати наголосили, що в Коломойського є захворювання, про які не було згадано під час розгляду справи в суді. Чим саме хворий олігарх захисники не уточнювали.
Сьогодні вранці Служба безпеки України повідомила, що олігарху Коломойському було оголошено підозру у відмиванні великої суми коштів шляхом виводу за кордон. Зокрема, підозру оголошено за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме:
Після перегляду справи Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському. Його арештували з можливістю застави.
Менеджмент компанії підозрювали у виведенні значних обсягів нафтопродуктів афілійованим компаніям. Це дозволило уникнути сплати податків.
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