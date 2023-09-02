Коломойский не будет вносить залог, - адвокаты

На вопрос журналиста, планирует ли Коломойский вносить залог определенный судьей, адвокаты заявили, что "никто не будет вносить залог".

По словам защитников олигарха, судебное заседание проходило с рядом нарушений, а им не дали времени на сбор материалов по делу, поэтому сейчас они готовят апелляцию.

Кроме того, адвокаты отметили, что у Коломойского есть заболевания, о которых не было упомянуто при рассмотрении дела в суде. Чем именно болен олигарх защитники не уточняли.

Дело Коломойского

Сегодня утром Служба безопасности Украины сообщила, что олигарху Коломойскому было объявлено подозрение в отмывании крупной суммы путем вывода за границу. В частности, подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

ст. 190 - мошенничество;

ст. 209 - легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

После пересмотра делаШевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому. Его арестовали с возможностью залога.

Предыдущие обыски

В феврале этого года СБУ проводила обыски дома у олигарха Игоря Коломойского. Тогда же это произошло в рамках расследования махинаций в "Укртатнефти" и "Укрнефти". После обысков правоохранители объявили подозрения топ-менеджмента вышеупомянутых компаний.

Менеджмент компании подозревали в выводе значительных объемов нефтепродуктов аффилированным компаниям. Это позволило избежать уплаты налогов.

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