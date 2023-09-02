Коломойский не будет вносить залог, - адвокаты

Олигарх Игорь Коломойский не планирует вносить залог в 500 миллионов гривен. Готовится апелляция к решению суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление адвокатов олигарха.

На вопрос журналиста, планирует ли Коломойский вносить залог определенный судьей, адвокаты заявили, что "никто не будет вносить залог".

По словам защитников олигарха, судебное заседание проходило с рядом нарушений, а им не дали времени на сбор материалов по делу, поэтому сейчас они готовят апелляцию.

Кроме того, адвокаты отметили, что у Коломойского есть заболевания, о которых не было упомянуто при рассмотрении дела в суде. Чем именно болен олигарх защитники не уточняли.

Дело Коломойского

Сегодня утром Служба безопасности Украины сообщила, что олигарху Коломойскому было объявлено подозрение в отмывании крупной суммы путем вывода за границу. В частности, подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

ст. 190 - мошенничество;

ст. 209 - легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

После пересмотра делаШевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому. Его арестовали с возможностью залога.

Предыдущие обыски

В феврале этого года СБУ проводила обыски дома у олигарха Игоря Коломойского. Тогда же это произошло в рамках расследования махинаций в "Укртатнефти" и "Укрнефти". После обысков правоохранители объявили подозрения топ-менеджмента вышеупомянутых компаний.

Менеджмент компании подозревали в выводе значительных объемов нефтепродуктов аффилированным компаниям. Это позволило избежать уплаты налогов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.