ua en ru
Вс, 03 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Коломойский не будет вносить залог, - адвокаты

Украина, Суббота 02 сентября 2023 21:55
UA EN RU
Коломойский не будет вносить залог, - адвокаты Фото: олигарх Игорь Коломойский не будет вносить залог (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Олигарх Игорь Коломойский не планирует вносить залог в 500 миллионов гривен. Готовится апелляция к решению суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление адвокатов олигарха.

На вопрос журналиста, планирует ли Коломойский вносить залог определенный судьей, адвокаты заявили, что "никто не будет вносить залог".

По словам защитников олигарха, судебное заседание проходило с рядом нарушений, а им не дали времени на сбор материалов по делу, поэтому сейчас они готовят апелляцию.

Кроме того, адвокаты отметили, что у Коломойского есть заболевания, о которых не было упомянуто при рассмотрении дела в суде. Чем именно болен олигарх защитники не уточняли.

Дело Коломойского

Сегодня утром Служба безопасности Украины сообщила, что олигарху Коломойскому было объявлено подозрение в отмывании крупной суммы путем вывода за границу. В частности, подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

  • ст. 190 - мошенничество;
  • ст. 209 - легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

После пересмотра делаШевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому. Его арестовали с возможностью залога.

Предыдущие обыски

В феврале этого года СБУ проводила обыски дома у олигарха Игоря Коломойского. Тогда же это произошло в рамках расследования махинаций в "Укртатнефти" и "Укрнефти". После обысков правоохранители объявили подозрения топ-менеджмента вышеупомянутых компаний.

Менеджмент компании подозревали в выводе значительных объемов нефтепродуктов аффилированным компаниям. Это позволило избежать уплаты налогов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд Игорь Коломойский
NEWS
Ночной удар "Шахедами" по Одесской области: ПВО уничтожила 22 цели, есть раненые
Ночной удар "Шахедами" по Одесской области: ПВО уничтожила 22 цели, есть раненые
DAILY
Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны