Коллаборантов будут увольнять с работы: каких сфер коснется

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о дополнительном основании расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Предлагается увольнять коллаборантов на объектах государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины и объектах критической инфраструктуры, которыми являются, в частности, атомные электростанции.
Об этом в комментарии РБК-Украина со ссылкой на проект закона №7731.
Согласно проекту, основанием для увольнения будет "совершение работником, который работает на объектах государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и/или объектах критической инфраструктуры, проступка, не совместимого с продолжением данной работы, связанного с его поддержкой государства-агрессора".
Это будет касаться таких сфер:
Напомним, по данным прокуратуры, в Луганской области более 200 правоохранителей перешли на сторону врага.