Колаборантів звільнятимуть з роботи: яких сфер це стосуватиметься

У Верховній раді зареєстрований проект закону щодо додаткової підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Пропонується звільняти колаборантів на об’єктах державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки України та об’єктів критичної інфраструктури, якими є, зокрема, атомні електростанції.
Про це в коментарі РБК-Україна з посиланням на проект закону №7731.
Згідно з проектом, підставою для звільнення буде "вчинення працівником, який працює на об'єктах державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та/або об’єктах критичної інфраструктури, проступку, не сумісного з продовженням даної роботи, пов’язаного з його підтримкою держави-агресора".
Це стосуватиметься таких сфер:
Нагадаємо, за даними прокуратури, в Луганській області понад 200 правоохоронців перейшли на бік ворога.