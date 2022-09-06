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Коллаборантов будут увольнять с работы: каких сфер коснется

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Украина, Вторник 06 сентября 2022 10:39
Коллаборантов будут увольнять с работы: каких сфер коснется Фото: в Раде предлагают увольнять коллаборантов с работы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о дополнительном основании расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Предлагается увольнять коллаборантов на объектах государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины и объектах критической инфраструктуры, которыми являются, в частности, атомные электростанции.

Об этом в комментарии РБК-Украина со ссылкой на проект закона №7731.

Согласно проекту, основанием для увольнения будет "совершение работником, который работает на объектах государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и/или объектах критической инфраструктуры, проступка, не совместимого с продолжением данной работы, связанного с его поддержкой государства-агрессора".

Это будет касаться таких сфер:

  • 1) управление и предоставление важнейших публичных (административных) услуг;
  • 2) энергообеспечение (в том числе поставки тепловой энергии);
  • 3) водоснабжение и водоотвод;
  • 4) продовольственное обеспечение;
  • 5) здравоохранение;
  • 6) фармацевтическая промышленность;
  • 7) изготовление вакцин, устойчивое функционирование биолабораторий;
  • 8) информационные услуги;
  • 9) электронные коммуникации;
  • 10) финансовые услуги;
  • 11) транспортное обеспечение;
  • 12) оборона, государственная безопасность;
  • 13) правопорядок, осуществление правосудия, содержание под стражей;
  • 14) гражданская защита населения и территорий, службы спасения;
  • 15) космическая деятельность, космические технологии и услуги;
  • 16) химическая промышленность;
  • 17) исследовательская деятельность.

Напомним, по данным прокуратуры, в Луганской области более 200 правоохранителей перешли на сторону врага.

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