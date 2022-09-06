Коллаборантов будут увольнять с работы: каких сфер коснется

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о дополнительном основании расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Предлагается увольнять коллаборантов на объектах государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины и объектах критической инфраструктуры, которыми являются, в частности, атомные электростанции.

Об этом в комментарии РБК-Украина со ссылкой на проект закона №7731.

Согласно проекту, основанием для увольнения будет "совершение работником, который работает на объектах государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и/или объектах критической инфраструктуры, проступка, не совместимого с продолжением данной работы, связанного с его поддержкой государства-агрессора". Это будет касаться таких сфер: 1) управление и предоставление важнейших публичных (административных) услуг;

2) энергообеспечение (в том числе поставки тепловой энергии);

3) водоснабжение и водоотвод;

4) продовольственное обеспечение;

5) здравоохранение;

6) фармацевтическая промышленность;

7) изготовление вакцин, устойчивое функционирование биолабораторий;

8) информационные услуги;

9) электронные коммуникации;

10) финансовые услуги;

11) транспортное обеспечение;

12) оборона, государственная безопасность;

13) правопорядок, осуществление правосудия, содержание под стражей;

14) гражданская защита населения и территорий, службы спасения;

15) космическая деятельность, космические технологии и услуги;

16) химическая промышленность;

17) исследовательская деятельность.