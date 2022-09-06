Коллаборантов будут увольнять с работы: каких сфер коснется
В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о дополнительном основании расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Предлагается увольнять коллаборантов на объектах государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины и объектах критической инфраструктуры, которыми являются, в частности, атомные электростанции.
Об этом в комментарии РБК-Украина со ссылкой на проект закона №7731.
Согласно проекту, основанием для увольнения будет "совершение работником, который работает на объектах государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и/или объектах критической инфраструктуры, проступка, не совместимого с продолжением данной работы, связанного с его поддержкой государства-агрессора".
Это будет касаться таких сфер:
- 1) управление и предоставление важнейших публичных (административных) услуг;
- 2) энергообеспечение (в том числе поставки тепловой энергии);
- 3) водоснабжение и водоотвод;
- 4) продовольственное обеспечение;
- 5) здравоохранение;
- 6) фармацевтическая промышленность;
- 7) изготовление вакцин, устойчивое функционирование биолабораторий;
- 8) информационные услуги;
- 9) электронные коммуникации;
- 10) финансовые услуги;
- 11) транспортное обеспечение;
- 12) оборона, государственная безопасность;
- 13) правопорядок, осуществление правосудия, содержание под стражей;
- 14) гражданская защита населения и территорий, службы спасения;
- 15) космическая деятельность, космические технологии и услуги;
- 16) химическая промышленность;
- 17) исследовательская деятельность.
Напомним, по данным прокуратуры, в Луганской области более 200 правоохранителей перешли на сторону врага.