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Колаборантів звільнятимуть з роботи: яких сфер це стосуватиметься

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Україна, Вівторок 06 вересня 2022 10:39
Колаборантів звільнятимуть з роботи: яких сфер це стосуватиметься Фото: у Раді пропонують звільняти колаборантів з роботи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований проект закону щодо додаткової підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Пропонується звільняти колаборантів на об’єктах державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки України та об’єктів критичної інфраструктури, якими є, зокрема, атомні електростанції.

Про це в коментарі РБК-Україна з посиланням на проект закону №7731.

Згідно з проектом, підставою для звільнення буде "вчинення працівником, який працює на об'єктах державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та/або об’єктах критичної інфраструктури, проступку, не сумісного з продовженням даної роботи, пов’язаного з його підтримкою держави-агресора".

Це стосуватиметься таких сфер:

  • 1) урядування та надання найважливіших публічних (адміністративних) послуг;
  • 2) енергозабезпечення (у тому числі постачання теплової енергії);
  • 3) водопостачання та водовідведення;
  • 4) продовольче забезпечення;
  • 5) охорона здоров’я;
  • 6) фармацевтична промисловість;
  • 7) виготовлення вакцин, стале функціонування біолабораторій;
  • 8) інформаційні послуги;
  • 9) електронні комунікації;
  • 10) фінансові послуги;
  • 11) транспортне забезпечення;
  • 12) оборона, державна безпека;
  • 13) правопорядок, здійснення правосуддя, тримання під вартою;
  • 14) цивільний захист населення та територій, служби порятунку;
  • 15) космічна діяльність, космічні технології та послуги;
  • 16) хімічна промисловість;
  • 17) дослідницька діяльність.

Нагадаємо, за даними прокуратури, в Луганській області понад 200 правоохоронців перейшли на бік ворога.

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