Колаборантів звільнятимуть з роботи: яких сфер це стосуватиметься
У Верховній раді зареєстрований проект закону щодо додаткової підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Пропонується звільняти колаборантів на об’єктах державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки України та об’єктів критичної інфраструктури, якими є, зокрема, атомні електростанції.
Про це в коментарі РБК-Україна з посиланням на проект закону №7731.
Згідно з проектом, підставою для звільнення буде "вчинення працівником, який працює на об'єктах державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та/або об’єктах критичної інфраструктури, проступку, не сумісного з продовженням даної роботи, пов’язаного з його підтримкою держави-агресора".
Це стосуватиметься таких сфер:
- 1) урядування та надання найважливіших публічних (адміністративних) послуг;
- 2) енергозабезпечення (у тому числі постачання теплової енергії);
- 3) водопостачання та водовідведення;
- 4) продовольче забезпечення;
- 5) охорона здоров’я;
- 6) фармацевтична промисловість;
- 7) виготовлення вакцин, стале функціонування біолабораторій;
- 8) інформаційні послуги;
- 9) електронні комунікації;
- 10) фінансові послуги;
- 11) транспортне забезпечення;
- 12) оборона, державна безпека;
- 13) правопорядок, здійснення правосуддя, тримання під вартою;
- 14) цивільний захист населення та територій, служби порятунку;
- 15) космічна діяльність, космічні технології та послуги;
- 16) хімічна промисловість;
- 17) дослідницька діяльність.
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