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Колишня перша ракетка світу засуджена за шахрайство: що вона накоїла

Фото: Аранча Санчес Вікаріо на трибунах US Open у 2022 році (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Іменита іспанська тенісистка Аранча Санчес Вікаріо та її колишній чоловік Хосеп Сантакана отримали судові вироки в справі щодо податкового шахрайства в час ігрової кар'єри спортсменки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Athletic.

Зірка 90-х засуджена до двох років ув'язнення умовно. Її колишній супутник життя отримав реальний термін – 3 роки та 3 місяці за ґратами. Три спільники екс-подружжя відбулися 15-місячними умовними покараннями.

Санчес Вікаріо визнана судом Барселони винною у приховуванні активів задля уникнення виплати боргу Банку Люксембургу. Таке зобов'язання на неї наклали в 2009 році за податкове шахрайство в 1989-1993 рр. Тоді ж колишня тенісистка отримала штраф у розмірі 5,2 млн євро.

Раніше Санчес Вікаріо відкидала всі звинувачення на свою адресу, наполягаючи на тому, що її активами керував колишній чоловік. Проте, пізніше іспанка пішла на угоду зі слідством. Вона визнала свою провину в обмін на пом'якшення вироку. Тепер колишнє подружжя ще й повинне виплатити 6,6 млн штрафу в євровалюті.

Хто така Аранча Санчес Вікаріо

Уродженка Барселони, молодша сестра тенісистів Еміліо та Хав'єра Санчесів. Дебютувала на дорослому рівні в 1985 році.

За роки кар'єри завоювала 29 титулів, зокрема 4 рази тріумфувала на турнірах серії "Гренд Слем" ("Ролан Гаррос" – тричі та US Open-1994). Зійшла на перший рядок рейтингу Жіночої тенісної асоціації у лютому 1995-го. Ще більше трофеїв виграла в парному розряді – 69 титулів (6 мейджорів). Завершила професіональні виступи в 2002 році.

Заробила майже 17 млн доларів за понад півтора десятиліття у турі. У 2007-му була введена в Зал тенісної слави в Нью-Йорку разом із американцем Пітом Сампрасом.

До слова, українка Ястремська сенсаційно вибила француженку Грачову в Мельбурні.

Нагадаємо, раніше пригадали найзнаковіші виступи українських тенісистів на Australian Open.

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