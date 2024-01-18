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Бывшая первая ракетка мира осуждена за мошенничество: что она натворила

Фото: Аранча Санчес Викарио на трибунах US Open в 2022 году (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Именитая испанская теннисистка Аранча Санчес Викарио и ее бывший муж Хосеп Сантакана получили судебные приговоры по делу о налоговом мошенничестве во время игровой карьеры спортсменки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic.

Звезда 90-х приговорена к двум годам заключения условно. Ее бывший спутник жизни получил реальный срок – 3 года и 3 месяца за решеткой. Три сообщника экс-супругов отделались 15-месячными условными наказаниями.

Санчес Викарио признана судом Барселоны виновной в сокрытии активов во избежание выплаты долга Банку Люксембурга. Такое обязательство на нее наложили в 2009 году за налоговое мошенничество в 1989-1993 гг. Тогда же бывшая теннисистка получила штраф в размере 5,2 млн евро.

Ранее Санчес Викарио отвергала все обвинения в свой адрес, настаивая на том, что ее активами руководил бывший муж. Однако позже испанка пошла на соглашение со следствием. Она признала свою вину в обмен на смягчение приговора. Теперь бывшие супруги еще и должны выплатить 6,6 млн штрафа в евровалюте.

Кто такая Аранча Санчес Викарио

Уроженка Барселоны, младшая сестра теннисистов Эмилио и Хавьера Санчесов. Дебютировала на взрослом уровне в 1985 году.

За годы карьеры завоевала 29 титулов, в том числе 4 раза торжествовала на турнирах серии "Грэнд Слэм" ("Ролан Гаррос" – трижды и US Open-1994). Взошла на первую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации в феврале 1995-го. Еще больше трофеев выиграла в парном разряде – 69 титулов (6 мэйджоров). Завершила профессиональные выступления в 2002 году.

Заработала почти 17 млн долларов за более чем полтора десятилетия в туре. В 2007-м была введена в Зал теннисной славы в Нью-Йорке вместе с американцем Питом Сампрасом.

К слову, украинка Ястремская сенсационно выбила француженку Грачеву в Мельбурне.

Напомним, ранее вспомнили самые значимые выступления украинских теннисистов на Australian Open.

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