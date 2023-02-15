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Колишня дружина Путіна поспіхом продає елітні квартири в Іспанії, - ЗМІ

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Іспанія, Середа 15 лютого 2023 21:12
Колишня дружина Путіна поспіхом продає елітні квартири в Іспанії, - ЗМІ Фото: колишня дружина Путіна Людмила Очеретна (twitter.com zaratainfo)
Автор: Каріна Левицька

Колишня дружина Володимира Путіна Людмила Очеретна терміново продає дві квартири в елітному житловому комплексі в іспанській Марбельї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування іспанських ЗМІ, зокрема порталу El Confidencial.

Нині дві іспанські квартири належить теперішньому чоловікові Очеретної - Артуру Очеретному.

Попри те, що пара не входить до списку санкцій Європейського Союзу, це може швидко змінитися; адже Лондон вже ввів під санкції Очеретну та її дорослих дітей. Якби Брюссель послідував цьому прикладу, це могло б раптово залишити сім'ю Очеретних без квартир та решти їхнього європейського майна.

Зазначається, що нерухомість у Марбельї, що оцінюється в 2,2 мільйона євро, була придбана Артуром Очеретним до шлюбу з Людмилою, хоча не виключено, що для покупки він міг використати гроші колишньої дружини президента Росії.

Нагадаємо, в травні Британія ввела санкції проти колишньої дружини Путіна, а також проти Кабаєвої та її сім'ї.

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