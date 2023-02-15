Колишня дружина Путіна поспіхом продає елітні квартири в Іспанії, - ЗМІ

Нині дві іспанські квартири належить теперішньому чоловікові Очеретної - Артуру Очеретному.

Попри те, що пара не входить до списку санкцій Європейського Союзу, це може швидко змінитися; адже Лондон вже ввів під санкції Очеретну та її дорослих дітей. Якби Брюссель послідував цьому прикладу, це могло б раптово залишити сім'ю Очеретних без квартир та решти їхнього європейського майна.

Зазначається, що нерухомість у Марбельї, що оцінюється в 2,2 мільйона євро, була придбана Артуром Очеретним до шлюбу з Людмилою, хоча не виключено, що для покупки він міг використати гроші колишньої дружини президента Росії.