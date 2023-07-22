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Колишньому воєнкому Одеси повідомили про підозру

Фото: одеський військком Євген Борисов (Одеський_обласний_ТЦК_та_СП)
Автор: Каріна Левицька

Колишньому одеському воєнкому Євгену Борисову повідомили про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він підозрюється у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби.

За даними бюро, під час досудового розслідування було зібрано величезний власний масив доказової бази. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались й повідомлення ЗМІ.

Також будуть досліджені матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке також виявило ознаки незаконного збагачення у Борисова на понад 188 млн гривень.

Водночас в бюро зазначили, що місцезнаходження Борисова наразі встановлюється.

Реакція Зеленського

Український президент Володимир Зеленський також відреагував на повідомлення про підозру колишньому одеському воєнкому.

"Сьогодні правоохоронці доповіли мені про ситуацію з колишнім одеським військкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися", - наголосив президент.

За його словами, Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора продовжать необхідні слідчі та процесуальні дії, а всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільству.

"Та й загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів. І кожне таке "кабінетне" порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитися принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення - неминуча", - підкреслив президент.

Скандал з начальником одеського ТЦК

На початку травня правоохоронні органи відкрили кримінальну справу проти начальника Одеського обласного територіального центру комплектування. Останній підозрюється в продажі "білих квитків". Після цього його було відсторонено від виконання службових повноважень.

Журналісти, зі свого боку, з'ясували, що:

  • дружина "воєнкома" під час війни придбала собі елітний автомобіль;
  • родина підозрюваного купила в Іспанії нерухомість та автівки на мільйони доларів.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про ініціювання перевірки військкоматів по всій Україні, а Сухопутні війська відзначили, що сприятимуть проведенню необхідних заходів під час розслідування незаконного збагачення "воєнкома".

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Одеса