Колишньому топ-менеджеру "Енергоатома" оголошено підозру про нанесення значних збитків

Антикорупційні органи повідомили про підозру експосадовцю "Енергоатому" у заподіянні компанії збитків майже на 100 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Слідством встановлено, що у вересні 2020 року посадовець "Енергоатому" забезпечив переможцю аукціону з продажу електричної енергії реалізацію всього обсягу електроенергії за зниженою вартістю - 1 120 грн за 1 МВт*год, дискримінувавши при цьому інших учасників аукціону, а це понад 30 компаній, які були позбавлені можливості придбати потрібні їм обсяги електроенергії за більшою ціною", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається у повідомленні САП, детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру колишньому гендиректору відокремленого підрозділу "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом". Підозрюваному інкримінують зловживання службовим становищем, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

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