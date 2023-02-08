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Колишньому топ-менеджеру "Енергоатома" оголошено підозру про нанесення значних збитків

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Україна, Середа 08 лютого 2023 16:20
Колишньому топ-менеджеру "Енергоатома" оголошено підозру про нанесення значних збитків Фото: антикорупційні органи оголосили підозру експосадовцю "Енергоатома" (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

Антикорупційні органи повідомили про підозру експосадовцю "Енергоатому" у заподіянні компанії збитків майже на 100 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Як зазначається у повідомленні САП, детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру колишньому гендиректору відокремленого підрозділу "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом". Підозрюваному інкримінують зловживання службовим становищем, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

"Слідством встановлено, що у вересні 2020 року посадовець "Енергоатому" забезпечив переможцю аукціону з продажу електричної енергії реалізацію всього обсягу електроенергії за зниженою вартістю - 1 120 грн за 1 МВт*год, дискримінувавши при цьому інших учасників аукціону, а це понад 30 компаній, які були позбавлені можливості придбати потрібні їм обсяги електроенергії за більшою ціною", - йдеться в повідомленні.

За даними слідчих, продаж електричної енергії обсягом 1 465 000 МВт*год у зазначений спосіб завдав державному підприємству збитків загальною сумою 93,76 млн гривень.

Наразі ця особа обіймає керівну посаду в одній із філій "Укрзалізниці".

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, про те, чому Україну сколихнула серія обшуків та затримань та з чим пов'язана активізація роботи антикорупційних органів.

Крім того, ми писали, що 2 лютого цьогоріч у різних частинах України продовжилися обшуки, фігурантам кримінальних справ оголошено підозри. Не такі гучні, як напередодні, але теж масові.

Нагадаємо про те, як проходив перший день масових обшуків - у матеріалі РБК-Україна.

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