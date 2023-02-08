Бывшему топ-менеджеру "Энергоатома" объявлено подозрение о нанесении значительных убытков

Антикоррупционные органы сообщили о подозрении экс-менеджеру "Энергоатома" в причинении компании ущерба почти на 100 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).