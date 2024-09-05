Колишньому чиновнику Міноборони вручили підозру: завдав збитків на понад мільярд

Скандал з закупівлями у Міноборони

Нагадаємо, що ще на початку 2023 року журналісти-розслідувачі виявили масштабні схеми закупівлі товарів для військових за завищеними цінами. Так, з'ясувалося про купівлю продуктів харчування, бронежилетів, палива та інших товарів за значно вищими цінами, ніж середньостатистичні.

На тлі цього тодішній міністр оборони України Олексій Резніков та його заступними пішли у відставку.

Після цього Міноборони розпочало масштабний аудит не лише у своїх підрозділах, але й у військових частинах. Так, нещодавно було викрито бухгалтера постачальника Міноборони. У нього виявили понад 4,7 млн євро "чорної" готівки.

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