Бывшему чиновнику Минобороны вручили подозрение: нанес ущерб на более чем миллиард

Скандал с закупками у Минобороны

Напомним, что еще в начале 2023 года журналисты-расследователи обнаружили масштабные схемы закупки товаров для военных по завышенным ценам. Так, выяснилось о покупке продуктов питания, бронежилетов, топлива и других товаров по значительно более высоким ценам, чем среднестатистические.

На фоне этого тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников и его заместители ушли в отставку.

После этого Минобороны начало масштабный аудит не только в своих подразделениях, но и в воинских частях. Так, недавно был разоблачен бухгалтер поставщика Минобороны. У него обнаружили более 4,7 млн евро "черных" наличных.

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