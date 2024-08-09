Бухгалтера постачальника Міноборони викрили з 4,7 млн євро “чорної” готівки, - БЕБ

У Київській області, в рамках розслідування ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони, викрито бухгалтера одного із підприємств з понад 4,7 млн євро "чорної" (необлікованої) готівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бюро економічної безпеки (БЕБ) України.

Бухгалтер перевозила кошти в багажнику автомобіля. Після викриття вона не змогла пояснити походження грошей. Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені кошти.

Фото: бухгалтера постачальника Міноборони викрили з 4,7 млн євро “чорної” готівки (esbu.gov.ua)

Що передувало

Протягом 2022-2023 років компанія поставила Міноборони продукти на суму 14,5 млрд гривень із ПДВ. Водночас службові особи підприємства документально оформили ряд безтоварних операцій з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

"У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах", - пише БЕБ.

Під час розслідування обшуки були проведені в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Зокрема були вилучені документи та чорнова бухгалтерія.

Скандали з закупівлями для ЗСУ

На початку 2024-го ЗМІ оприлюднили розслідування, в якому стверджувалось, про закуповування харчів для Збройних сил України (ЗСУ) за цінами, завищеними у 2-3 рази порівняно з цінами у київських супермаркетах.

Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Після цього скандалу заступник голови Міністерства оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку.

Пізніше Державне бюро розслідувань (ДБР) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомили підозру ексзаступнику міністра оборони, а також в.о. директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів.