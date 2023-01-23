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Колишнього високопосадовця ФБР затримали за зв'язки з російським олігархом Дерипаскою

Фото: колишнього високопосадовця ФБР затримали за зв'язки з російським олігархом Дерипаскою (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Нью-Йорку затримали колишнього високопосадовця ФБР за його зв'язки з російським олігархом Олегом Дерипаскою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Як повідомляє видання, Чарльз Макгонігал, який був спеціальним агентом, відповідальним за контррозвідку в польовому офісі ФБР у Нью-Йорку, перебуває під арештом через його зв’язки з російським мільярдером Олегом Дерипаскою, який потрапив під санкції Сполучених Штатів і минулого року був звинувачений у їх порушенні.

Макгонігал вийшов у відставку з ФБР у 2018 році. Він був затриманий в суботу вдень після прибуття в аеропорт Кеннеді після подорожі до Шрі-Ланки, повідомили джерела.

Зазначено, що Макгонігала звинувачують у порушенні санкцій США, нібито він намагався вивести Дерипаску зі списку санкцій.

Нагадаємо, що Британія ввела санкції проти семи олігархів з РФ. Серед них був Олег Дерипаска.

Також раніше ми писали, що США висунули звинувачення в ухиленні від санкцій та перешкоджанні правосуддю російському олігарху Олегу Дерипасці.

Окрім того, британську бізнесвумен Грем Бонем-Картер було заарештовано поліцією в Лондоні за звинуваченням США в змові з метою порушення санкцій, запроваджених щодо російського олігарха Олега Дерипаскі.

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