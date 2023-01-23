Колишнього високопосадовця ФБР затримали за зв'язки з російським олігархом Дерипаскою

Як повідомляє видання, Чарльз Макгонігал, який був спеціальним агентом, відповідальним за контррозвідку в польовому офісі ФБР у Нью-Йорку, перебуває під арештом через його зв’язки з російським мільярдером Олегом Дерипаскою, який потрапив під санкції Сполучених Штатів і минулого року був звинувачений у їх порушенні.

Макгонігал вийшов у відставку з ФБР у 2018 році. Він був затриманий в суботу вдень після прибуття в аеропорт Кеннеді після подорожі до Шрі-Ланки, повідомили джерела.

Зазначено, що Макгонігала звинувачують у порушенні санкцій США, нібито він намагався вивести Дерипаску зі списку санкцій.