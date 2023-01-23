Бывшего чиновника ФБР задержали за связи с российским олигархом Дерипаской

Как сообщает издание, Чарльз Макгонигал, который был специальным агентом, ответственным за контрразведку в полевом офисе ФБР в Нью-Йорке, находится под арестом из-за его связей с российским миллиардером Олегом Дерипаской, который попал под санкции Соединенных Штатов и в прошлом году был обвинен в их нарушении.

Макгонигал ушел в отставку из ФБР в 2018 году. Он был задержан в субботу днем по прибытии в аэропорт Кеннеди после путешествия в Шри-Ланку, сообщили источники.

Отмечено, что Макгонигал обвиняется в нарушении санкций США, якобы он пытался вывести Дерипаску из списка санкций.