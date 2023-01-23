Бывшего чиновника ФБР задержали за связи с российским олигархом Дерипаской

В Нью-Йорке задержали бывшего высокопоставленного чиновника ФБР за его связи с российским олигархом Олегом Дерипаской.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Как сообщает издание, Чарльз Макгонигал, который был специальным агентом, ответственным за контрразведку в полевом офисе ФБР в Нью-Йорке, находится под арестом из-за его связей с российским миллиардером Олегом Дерипаской, который попал под санкции Соединенных Штатов и в прошлом году был обвинен в их нарушении.
Макгонигал ушел в отставку из ФБР в 2018 году. Он был задержан в субботу днем по прибытии в аэропорт Кеннеди после путешествия в Шри-Ланку, сообщили источники.
Отмечено, что Макгонигал обвиняется в нарушении санкций США, якобы он пытался вывести Дерипаску из списка санкций.
Напомним, что Британия ввела санкции против семи олигархов из РФ. Среди них был Олег Дерипаска.
Также ранее мы писали, что США предъявили обвинения в уклонении от санкций и препятствовании правосудию российскому олигарху Олегу Дерипаске.
Кроме того, британский бизнесвумен Грэм Бонэм-Картер был арестован полицией в Лондоне по обвинению США в сговоре с целью нарушения санкции, введенных в отношении российского олигарха Олега Дерипаски.
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