Колишнього слідчого поліції Ізюма підозрюють у держзраді

Двом колишнім працівникам Луганської митниці та колишній заступниці начальника слідчого відділу поліції Ізюма Харківської області повідомлено про підозру у державній зраді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, колишні заступник начальника оперативного відділу управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Луганської митниці та головний державний інспектор юридичного сектору Луганської митниці перейшли на бік ворога.
Вони пройшли співбесіди з представниками так званої ЛНР і добровільно вступили на службу в незаконний окупаційний орган, зайнявши там керівні псевдопосади.
Крім того, колишня заступниця начальника слідчого відділу Ізюмського районного управління поліції ГУ Нацполіції в Харківській області після тимчасової окупації російськими загарбниками міста Ізюм вступила на службу до псевдоправоохоронного органу "народна міліція", який є частиною окупаційної адміністрації РФ.
Підозрювані розпочали свою діяльність на користь ворога, виконуючи функції представників незаконних правоохоронних органів. Досудове розслідування провадиться слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.
Раніше повідомлялося, що мешканку Херсона судитимуть за держзраду. Вона надала окупантам дані 23 особи і з березня допомагала російським загарбникам.
Також СБУ ідентифікувала та назвала імена зрадників на тимчасово окупованій території Херсонської області, які вступили до лав так званого "МВС РФ".
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