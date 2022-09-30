UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Колишнього слідчого поліції Ізюма підозрюють у держзраді

Фото: колишнього слідчого поліції Ізюма підозрюють у держзраді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Двом колишнім працівникам Луганської митниці та колишній заступниці начальника слідчого відділу поліції Ізюма Харківської області повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, колишні заступник начальника оперативного відділу управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Луганської митниці та головний державний інспектор юридичного сектору Луганської митниці перейшли на бік ворога.

Вони пройшли співбесіди з представниками так званої ЛНР і добровільно вступили на службу в незаконний окупаційний орган, зайнявши там керівні псевдопосади.

Крім того, колишня заступниця начальника слідчого відділу Ізюмського районного управління поліції ГУ Нацполіції в Харківській області після тимчасової окупації російськими загарбниками міста Ізюм вступила на службу до псевдоправоохоронного органу "народна міліція", який є частиною окупаційної адміністрації РФ.

Підозрювані розпочали свою діяльність на користь ворога, виконуючи функції представників незаконних правоохоронних органів. Досудове розслідування провадиться слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Раніше повідомлялося, що мешканку Херсона судитимуть за держзраду. Вона надала окупантам дані 23 особи і з березня допомагала російським загарбникам.

Також СБУ ідентифікувала та назвала імена зрадників на тимчасово окупованій території Херсонської області, які вступили до лав так званого "МВС РФ".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Окуповані територіїГенеральна прокуратура УкраїниВторгнення Росії до України