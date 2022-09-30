Бывшего следователя полиции Изюма подозревают в госизмене

Двум бывшим работникам Луганской таможни и бывшей заместительнице начальника следственного отдела полиции Изюма Харьковской области сообщено о подозрении в государственной измене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, бывшие заместитель начальника оперативного отдела управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Луганской таможни и главный государственный инспектор юридического сектора Луганской таможни перешли на сторону врага.
Они прошли собеседования с представителями так называемой "ЛНР" и добровольно вступили на службу в незаконный оккупационный орган, заняв там руководящие псевдодолжности.
Кроме того, заместитель начальника следственного отдела Изюмского районного управления полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области после временной оккупации российскими захватчиками города Изюм вступила на службу в псевдоправоохранительный орган "народная милиция", являющийся частью оккупационной администрации РФ.
Подозреваемые начали свою деятельность в интересах врага, выполняя функции представителей незаконных правоохранительных органов. Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований.
Ранее сообщалось, что жительницу Херсона будут судить за госизмену. Она предоставила оккупантам данные 23 человек и с марта помогала российским захватчикам.
Также СБУ идентифицировала и назвала имена предателей на временно оккупированной территории Херсонской области, которые вступили в ряды так называемого "МВД РФ".
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