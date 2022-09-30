RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бывшего следователя полиции Изюма подозревают в госизмене

Фото: бывшего следователя полиции Изюма подозревают в госизмене (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Двум бывшим работникам Луганской таможни и бывшей заместительнице начальника следственного отдела полиции Изюма Харьковской области сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, бывшие заместитель начальника оперативного отдела управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Луганской таможни и главный государственный инспектор юридического сектора Луганской таможни перешли на сторону врага.

Они прошли собеседования с представителями так называемой "ЛНР" и добровольно вступили на службу в незаконный оккупационный орган, заняв там руководящие псевдодолжности.

Кроме того, заместитель начальника следственного отдела Изюмского районного управления полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области после временной оккупации российскими захватчиками города Изюм вступила на службу в псевдоправоохранительный орган "народная милиция", являющийся частью оккупационной администрации РФ.

Подозреваемые начали свою деятельность в интересах врага, выполняя функции представителей незаконных правоохранительных органов. Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

Ранее сообщалось, что жительницу Херсона будут судить за госизмену. Она предоставила оккупантам данные 23 человек и с марта помогала российским захватчикам.

Также СБУ идентифицировала и назвала имена предателей на временно оккупированной территории Херсонской области, которые вступили в ряды так называемого "МВД РФ".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оккупированные территорииГенеральная прокуратура УкраиныВторжение России в Украину