Колишнього командувача ОТУ "Харків" Галушкіна знову арештували

Колишнього командувача ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна знову взяли під варту сьогодні, 24 січня. Цього разу без права внесення застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Сьогодні суд арештував Галушкіна без права внесення застави. За даними "Суспільного", захист екс-командувача ОТУ "Харків" планує оскаржити вирок.

Справа колишнього командувача ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна

Нагадаємо, що 20 січня СБУ та ДБР повідомили про затримання генералів та полковника, відповідальних за невдалу оборону Харківської області під час наступу окупантів у 2024 році.

Того ж дня екс-командувачу ОТУ "Харків" було повідомлено про підозру у недбалому ставленні військової службової особи до служби, вчиненому в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

А вже 21 січня Галушкіну було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з заставою у 5 млн гривень.

Наступного дня за Галушкіна внесли 5 млн гривень застави, але після виходу з СІЗО йому вручили вже нову підозру.

Детальніше про цю справу - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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