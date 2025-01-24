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Бывшего командующего ОТГ "Харьков" Галушкина снова арестовали

Украина, Пятница 24 января 2025 22:55
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Бывшего командующего ОТГ "Харьков" Галушкина снова арестовали Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Бывшего командующего ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина снова взяли под стражу сегодня, 24 января. На этот раз без права внесения залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Сегодня суд арестовал Галушкина без права внесения залога. По данным "Суспільного", защита экс-командующего ОТГ "Харьков" планирует обжаловать приговор.

Дело бывшего командующего ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина

Напомним, что 20 января СБУ и ГБР сообщили о задержании генералов и полковника, ответственных за неудачную оборону Харьковской области во время наступления оккупантов в 2024 году.

В тот же день экс-командующему ОТГ "Харьков" было сообщено о подозрении в халатном отношении военного должностного лица к службе, совершенном в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия.

А уже 21 января Галушкину была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 5 млн гривен.

На следующий день за Галушкина внесли 5 млн гривен залога, но после выхода из СИЗО ему вручили уже новое подозрение.

Подробнее об этом деле - читайте в материале РБК-Украина.

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