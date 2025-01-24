Бывшего командующего ОТГ "Харьков" Галушкина снова арестовали

Бывшего командующего ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина снова взяли под стражу сегодня, 24 января. На этот раз без права внесения залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне ".

Сегодня суд арестовал Галушкина без права внесения залога. По данным "Суспільного", защита экс-командующего ОТГ "Харьков" планирует обжаловать приговор.

Дело бывшего командующего ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина

Напомним, что 20 января СБУ и ГБР сообщили о задержании генералов и полковника, ответственных за неудачную оборону Харьковской области во время наступления оккупантов в 2024 году.

В тот же день экс-командующему ОТГ "Харьков" было сообщено о подозрении в халатном отношении военного должностного лица к службе, совершенном в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия.

А уже 21 января Галушкину была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 5 млн гривен.

На следующий день за Галушкина внесли 5 млн гривен залога, но после выхода из СИЗО ему вручили уже новое подозрение.

Подробнее об этом деле - читайте в материале РБК-Украина.

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