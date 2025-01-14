Колишнього заступника голови Харківської облради викрили на схемі з розкрадання коштів "Укренерго"

Що сталось

Колишній депутат Харківської обласної ради у квітні 2022-го організував схему розкрадання електроенергії "Укренерго" на 58,44 млн гривень. Зокрема до діяльності він залучив двох спільників: засновника й директорку приватної компанії у Києві, яка торгує енергоносіями.

За інформацією джерел РБК-Україна, мова йде про:

колишнього депутата й ексзаступника голови Харківської обласної ради Володимира Скоробагача;

директора Ірину Хаьянову;

засновника Дениса Хохлачова.

Учасники оборудки створили три фіктивні фірми через які отримували електроенергію та продавали її кінцевим споживачам. Водночас жодна із фірм не платила "Укренерго" за електроенергію.

"При цьому одержані від споживачів прибутки фігуранти виводили у тінь, під виглядом сплати боргових зобов’язань перед афілійованими компаніями. Далі ці "кошти, сплачені як борг" переводили на рахунки іншої компанії, яка зареєстрована на Балканах", - додає СБУ.

Під час комплексних заходів обшуки було проведень у засновника столичної компанії.

Що загрожує

Колишньому депутату й директорці підприємства заочно повідомлено про підозру за:

ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191;

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209.

Засновнику приватної компанії кваліфіковано підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.