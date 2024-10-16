СБУ затримала чиновника "Укренерго", який зливав інформацію та вихваляв РФ

Один з керівників департаменту безпеки "Укренерго" виправдовував злочини російських окупантів. Також він "зливав" інформацію про наслідки ударів РФ по енергетичних об'єктах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ, пресслужбу Київської обласної прокуратури та "Укренерго" у Telegram .

Правоохоронці не розкривають ім'я підозрюваного, але, як розповіли джерела РБК-Україна, йдеться про Грибенка Олега Ігоровича.

Фото: Грибенко Олег Ігорович

За даними СБУ, департамент безпеки "Укренерго", де чоловік є одним із керівників, відповідає за охорону важливих об'єктів енергосистеми України.

"Крім того, як свідчать матеріали розслідування, під час телефонних дзвінків своїм приятелям фігурант "зливав" їм інформацію про наслідки ракетно-дронових ударів по українських енергооб'єктах", - уточнюють у СБУ.

Також фігурант вихваляв кремлівський режим і ставив під сумнів існування України як держави. Більше того, він висловлював бажання до масового вбивства українців. Чоловіка затримали за місцем проживання.

"Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти протиправної діяльності чиновника на користь країни-агресора", - розповіли правоохоронці.

Чиновнику "Укренерго" вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України). Тепер йому загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

При цьому, за даними Київської обласної прокуратури, під час обшуків у підозрюваного виявили листування з вихвалянням кремлівського режиму, а також символіку радянських часів. Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді арешту.

Фото: у чиновника "Укренерго" провели обшуки (kobl.gp.gov.ua)

Фото листування РБК-Україна надали джерела.

Фото: скріншоти листування фігуранта

У свою чергу в "Укренерго" зазначили, що з 14 жовтня співробітника, щодо якого СБУ розпочало кримінальне провадження, відсторонено від виконання обов'язків. Також у компанії створили внутрішню комісію, яка здійснює службову перевірку.