СБУ затримала чиновника "Укренерго", який зливав інформацію та вихваляв РФ
Один з керівників департаменту безпеки "Укренерго" виправдовував злочини російських окупантів. Також він "зливав" інформацію про наслідки ударів РФ по енергетичних об'єктах України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ, пресслужбу Київської обласної прокуратури та "Укренерго" у Telegram.
Правоохоронці не розкривають ім'я підозрюваного, але, як розповіли джерела РБК-Україна, йдеться про Грибенка Олега Ігоровича.
Фото: Грибенко Олег Ігорович
За даними СБУ, департамент безпеки "Укренерго", де чоловік є одним із керівників, відповідає за охорону важливих об'єктів енергосистеми України.
"Крім того, як свідчать матеріали розслідування, під час телефонних дзвінків своїм приятелям фігурант "зливав" їм інформацію про наслідки ракетно-дронових ударів по українських енергооб'єктах", - уточнюють у СБУ.
Також фігурант вихваляв кремлівський режим і ставив під сумнів існування України як держави. Більше того, він висловлював бажання до масового вбивства українців. Чоловіка затримали за місцем проживання.
"Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти протиправної діяльності чиновника на користь країни-агресора", - розповіли правоохоронці.
Чиновнику "Укренерго" вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України). Тепер йому загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.
При цьому, за даними Київської обласної прокуратури, під час обшуків у підозрюваного виявили листування з вихвалянням кремлівського режиму, а також символіку радянських часів. Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді арешту.
Фото: у чиновника "Укренерго" провели обшуки (kobl.gp.gov.ua)
Фото листування РБК-Україна надали джерела.
Фото: скріншоти листування фігуранта
У свою чергу в "Укренерго" зазначили, що з 14 жовтня співробітника, щодо якого СБУ розпочало кримінальне провадження, відсторонено від виконання обов'язків. Також у компанії створили внутрішню комісію, яка здійснює службову перевірку.
Нагадаємо, на початку вересня СБУ затримала чиновника Міноборони, який організував схему "продажу" важкопораненим військовим передбачених законом виплат.
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