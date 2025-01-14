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Бывшего главу Харьковского облсовета уличили в схеме по хищению средств "Укрэнерго"

Фото: бывшего главу Харьковского облсовета разоблачили на схеме по хищению средств "Укрэнерго" (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин, Юлия Акимова

Разоблачена масштабная схема хищения средств "Укрэнерго". В организации сделки подозревается бывший заместитель главы Харьковского областного совета и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

Что произошло

Бывший депутат Харьковского областного совета в апреле 2022-го организовал схему хищения электроэнергии "Укрэнерго" на 58,44 млн гривен. В частности, к деятельности он привлек двух сообщников: основателя и директора частной компании в Киеве, которая торгует энергоносителями.

По информации источников РБК-Украина, речь идет о:

  • бывшем депутате и экс-заместителе главы Харьковского областного совета Владимире Скоробагаче;
  • директоре Ирине Хаяновой;
  • учредителе Денисе Хохлачеве.

Участники сделки создали три фиктивные фирмы через которые получали электроэнергию и продавали ее конечным потребителям. В то же время ни одна из фирм не платила "Укрэнерго" за электроэнергию.

"При этом полученные от потребителей прибыли фигуранты выводили в тень, под видом уплаты долговых обязательств перед аффилированными компаниями. Далее эти "средства, уплаченные как долг" переводили на счета другой компании, зарегистрированной на Балканах", - добавляет СБУ.

Во время комплексных мероприятий обыски были проведены у основателя столичной компании.

Что грозит

Бывшему депутату и директору предприятия заочно сообщено о подозрении по:

  • ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191;
  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209.

Основателю частной компании квалифицировано подозрение по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно задержало одного из руководителей департамента безопасности "Укрэнерго", который "сливал" информацию о последствиях ударов России по энергетическим объектам Украины.

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