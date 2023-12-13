Колишній військовий у Литві підтримав агресію РФ і був готовий розстріляти парламент

Правоохоронці Литви розпочали розслідування щодо громадянина, який у своєму відеоролику прославляв Росію. Він так само висловив бажання розстріляти парламент.

Про це заявив прессекретар Департаменту поліції Литви Рамунас Матоніс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

"Комісаріат поліції Шальчинінкського району проводить досудове розслідування щодо молодого литовця, який у своєму відеоролику прославляв Росію", - йдеться в заяві.

Голова Комітету Сейму з національної безпеки та оборони Лаурінас Кащюнас звернувся до Генеральної прокуратури, поліції та Департаменту державної безпеки з проханням розпочати розслідування щодо громадянина Литви, який на відео прославляв Росію.

Що саме говорив громадянин Литви

У записаній відео розмові чоловік, який представився Геннадієм Рогачем, висловив підтримку війні Росії в Україні та зневажливо відгукнувся про Литву, заявивши, що якби йому "дали автомат Калашникова", то він розстріляв би весь Сейм.

Він також розповів, як кілька разів хотів побити українських робітників на своєму робочому місці у Вільнюсі, але боявся, що за це його можуть посадити до в'язниці.

Що загрожує шанувальнику Росії

У соціальних мережах з'явилися його фотографії у формі литовської армії. За даними порталу, Рогач завершив обов'язкову військову службу 2022 року і наразі є резервістом.

Представник поліції заявив, що розпочато досудове розслідування за статтею 170 Кримінального кодексу за погрозу розправи на адресу певної групи осіб.

Його можуть покарати штрафом, обмеженням волі, арештом або позбавленням волі на строк до трьох років.

Ставлення Литви до Росії

Нещодавно міністри закордонних справ Естонії та Литви засудили рішення Міжнародного олімпійського комітету про допуск росіян до Олімпійських ігор-2024.

Також президент Литви Гітанас Науседа закликав міжнародну спільноту разом домагатися повернення незаконно вивезених росіянами українських дітей.

Віце-міністр закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене заявляла, що Європейський союз у межах 12-го пакета санкцій проти РФ має передбачити для підприємств із ЄС відповідальність за переміщення своїх товарів, а для деяких - контроль фінансових потоків за межами блоку.