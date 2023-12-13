Бывший военный в Литве поддержал агрессию РФ и был готов расстрелять парламент
Правоохранители Литвы начали расследование в отношении гражданина, который в своем видеоролике прославлял Россию. Он так же выразил желание расстрелять парламент.
Об этом заявил пресс-секретарь Департамента полиции Литвы Рамунас Матонис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
"Комиссариат полиции Шальчининкского района проводит досудебное расследование в отношении молодого литовца, который в своем видеоролике прославлял Россию", - говорится в заявлении.
Председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас обратился в Генеральную прокуратуру, полицию и Департамент государственной безопасности с просьбой начать расследование в отношении гражданина Литвы, который на видео прославлял Россию.
Что именно говорил гражданин Литвы
В записанном видео разговоре мужчина, который представился Геннадием Рогачем, выразил поддержку войне России в Украине и пренебрежительно отозвался о Литве, заявив, что если бы ему "дали автомат Калашникова", то он расстрелял бы весь Сейм.
Он также рассказал, как несколько раз хотел избить украинских рабочих на своем рабочем месте в Вильнюсе, но боялся, что за это его могут посадить в тюрьму.
Что угрожает поклоннику России
В социальных сетях появились его фотографии в форме литовской армии. По данным портала, Рогач завершил обязательную военную службу в 2022 году и сейчас является резервистом.
Представитель полиции заявил, что начато досудебное расследование по статье 170 Уголовного кодекса за угрозу расправы в адрес определенной группы лиц.
Его могут наказать штрафом, ограничением свободы, арестом или лишением свободы на срок до трех лет.
Отношение Литвы к России
Недавно министры иностранных дел Эстонии и Литвы осудили решение Международного олимпийского комитета о допуске россиян к Олимпийским играм-2024.
Также президент Литвы Гитанас Науседа призвал международное сообщество вместе добиваться возвращения незаконно вывезенных россиянами украинских детей.
Вице-министр иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене заявляла, что Европейский союз в рамках 12-го пакета санкций против РФ должен предусмотреть для предприятий с ЕС ответственность за перемещение своих товаров, а для некоторых – контроль финансовых потоков за пределами блока.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.