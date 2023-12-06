Колишній спікер Палати представників США Маккарті залишить Конгрес

Маккарті, який перебуває на посаді конгресмена вже 17 років, написав, що не шкодує про свою кар'єру в Конгресі.

"Я і уявити собі не міг, що на мене чекає така подорож, коли я вперше "піднявся на ринг"... Я йду, знаючи, що "залишив усі сили на полі" - як завжди, з усмішкою на обличчі. І, оглядаючись назад, я не хотів би, щоб усе було інакше", - написав Маккарті.

Рішення Маккарті зменшить крихку більшість Республіканської партії в Палаті представників, по якій нещодавно вдарило виключення колишнього члена Палати представників Джорджа Сантоса з Нью-Йорка.

Що відомо про Маккарті

Нагадаємо, Кевін Маккарті дев'ять місяців перебував на посаді Спікера палати представників США.

Його обрали на цю посаду ще у січні - для цього знадобилося 15 голосувань у нижній палаті Конгресу.

Вже 3 жовтня Палата представників вирішила відправити його у відставку. За звільнення Маккарті проголосували 216 конгресменів. Проти виступили 210.

Таке рішення ухвалили після того, як Маккарті підтримав законопроект про фінансування уряду США до 17 листопада, але при цьому не запровадив жодних скорочень видатків чи змін у прикордонній безпеці, до яких закликали його колеги з Республіканської партії.

Зазначимо, нещодавно Палата представників США виключила зі своїх лав республіканця Джорджа Сантоса. Правоохоронці підозрюють його у шахрайстві, крадіжці та наданні неправдивих даних до Федеральної виборчої комісії.