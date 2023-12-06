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Бывший спикер Палаты представителей США Маккарти покинет Конгресс

Вашингтон, Среда 06 декабря 2023 19:17
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Бывший спикер Палаты представителей США Маккарти покинет Конгресс Фото: Кевин Маккарти, американский конгрессмен (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бывший спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки, республиканец Кевин Маккарти решил покинуть Конгресс до конца 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Маккарти для The Wall Street Journal.

Маккарти, который находится на должности конгрессмена уже 17 лет, написал, что не жалеет о своей карьере в Конгрессе.

"Я и представить себе не мог, что меня ждет такое путешествие, когда я впервые "поднялся на ринг"… Я ухожу, зная, что "оставил все cилы на поле" - как всегда, с улыбкой на лице. И, оглядываясь назад, я бы не хотел, чтобы все было иначе", - написал Маккарти.

Решение Маккарти уменьшит хрупкое большинство Республиканской партии в Палате представителей, по которому недавно ударило исключение бывшего члена Палаты представителей Джорджа Сантоса из Нью-Йорка.

Что известно о Маккарти

Напомним, Кевин Маккарти девять месяцев находился на должности Спикера палаты представителей США.

Его избрали на эту должность еще в январе - для этого понадобилось 15 голосований в нижней палате Конгресса.

Уже 3 октября Палата представителей решила отправить его в отставку. За увольнение Маккарти проголосовали 216 конгрессменов. Против выступили 210.

Такое решение приняли после того, как Маккарти поддержал законопроект о финансировании правительства США до 17 ноября, но при этом не ввел никаких сокращений расходов или изменений в пограничной безопасности, к которым призывали его коллеги из Республиканской партии.

Отметим, недавно Палата представителей США исключила из своих рядов республиканца Джорджа Сантоса. Правоохранители подозревают его в мошенничестве, краже и предоставлении ложных данных в Федеральную избирательную комиссию.

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